İstanbul’a kar geri döndü! Meteoroloji’den art arda hava durumu uyarısı! Saat verildi: Beyaz esaret kaç gün sürecek?

Hafta başından itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümü Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Pazar günü özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklenirken, Meteoroloji uzmanları çığ riskine karşı hayati uyarılarda bulunuyor.
Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreyi bulması beklenirken, bu durumun deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Kar yağışının iç kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte dondurucu soğuklar tüm yurdu saracak.
PAZARTESİ VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNECEK!
Haftanın ilk iş gününden itibaren kar yağışının yanı sıra "sis ve pus" tehlikesi baş gösteriyor. 19 Ocak Pazartesi ve 21 Ocak Çarşamba günleri, özellikle İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ve Ege'nin iç kesimlerinde yoğun sis bekleniyor.
Sabah saatlerinde görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşeceği tahmin edilirken, dondurucu ayazın etkisiyle yollarda "gizli buzlanma" riskinin zirve yapacağı vurgulanıyor. Sürücülerin bu tarihlerde özellikle viyadük ve köprü geçişlerinde azami dikkat göstermesi gerekiyor.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul, 18 Ocak Pazar günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Şehirde sıcaklıkların hızla gerileyerek 1 ile 5 derece bandına inmesi beklenirken, sabah saatlerinde görülen yağmurun öğle saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakacağı öngörülüyor. Özellikle Başakşehir, Çekmeköy ve Beykoz gibi yüksek kesimlerde kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması, rüzgarın ise kuzeyden saatte 60 kilometre hıza ulaşarak hissedilen sıcaklığı sıfırın altına çekmesi bekleniyor.
PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: BUZLANMA VE SİS RİSKİ!
19 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, İstanbulluları asıl zorlayacak olan durum dondurucu soğuklar ve yoğun sis olacak. Haftanın ilk iş gününde özellikle sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde sis ve pusun görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtlaması bekleniyor. Gece boyunca etkili olan dondurucu hava nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması istenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı toplu taşıma kullanımı tavsiye ediliyor.
İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE KAR ETKİLİ OLACAK?
İstanbul genelinde etkisini gösterecek olan bu soğuk hava dalgası, coğrafi yapıya bağlı olarak ilçeler arasında farklılıklar yaratacak. Tahmin haritalarına göre kar yağışının en yoğun hissedileceği noktalar, kentin kuzey kuşağında yer alan ve yüksek rakımlı olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye hattı olacak. Özellikle kentin "çatısı" olarak bilinen Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek bölgelerde karın beyaz örtü oluşturma ihtimali oldukça yüksek görünürken; sahil kesiminde yer alan Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi ilçelerde yağışın daha çok karla karışık yağmur ve sulu kar şeklinde görülmesi, ancak rüzgarın sert esmesiyle birlikte dondurucu bir soğuğun bu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİ: YAĞMURDAN KARLA KARIŞIK YAĞMURA GEÇİŞ
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte (06:00 - 10:00 arası) hava sıcaklığı 4-5 derece seviyelerinde seyredecek. Güne hafif sağanak yağmurla başlayan megakentte, kuzeyden esen rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Sabah saat 10:00'dan itibaren yüksek kesimlerde yağmurun içine ilk kar tanelerinin düşmesi ve yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Özellikle boğaz hattında nem oranının yüksekliği nedeniyle soğuk hava çok daha sert hissedilecek.
İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİ: KAR TANELERİ GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR
Öğle saatlerinde (12:00 - 15:00 arası) dondurucu hava kentin tamamına yayılıyor. Sıcaklıkların 2-3 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy gibi rakımı yüksek ilçelerde karla karışık yağış, yerini tamamen kar yağışına bırakacak. Şehir merkezinde ise sulu kar etkisini sürdürürken, gökyüzünün tamamen gri bir bulut tabakasıyla kaplanacağı öngörülüyor. Rüzgarın saatteki hızı bu saatlerde 40-50 kilometreyi bularak dışarıda olan vatandaşlar için hayatı zorlaştıracak.
İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİ: ŞEHİR BUZ KESECEK
Güneşin batmasıyla birlikte (17:00 - 20:00 arası) İstanbul'da dondurucu bir ayaz etkili olacak. Sıcaklıklar 1 dereceye, yükseklerde ise 0 dereceye kadar inecek. Akşam iş çıkış saatlerinde özellikle kentin iç ve yüksek kısımlarında kar yağışının yoğunlaşması bekleniyor. Görüş mesafesinin rüzgar ve yağış nedeniyle azalabileceği bu saat diliminde, yollarda buzlanma riskine karşı sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Sahil kesimlerinde ise dondurucu rüzgar fırtına seviyesine yaklaşacak.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİ: YOĞUN KAR VE GİZLİ BUZLANMA
Gece yarısından itibaren (22:00 - 04:00 arası) İstanbul tam anlamıyla dondurucu bir sessizliğe bürünecek. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kentin geneli için "gizli buzlanma" uyarısı yapılıyor. Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde kar yağışının gece boyu aralıklarla devam etmesi ve yer yer ince bir beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Pazartesi sabahına uyanacak olan İstanbulluları, termometrelerin -1 dereceyi gösterdiği ve yoğun sisin etkili olduğu oldukça soğuk bir pazartesi başlangıcı bekliyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ: KAR NE KADAR SÜRECEK?
Paylaşılan 5 günlük tahmin haritalarına göre İstanbul, Salı gününden itibaren kar yağışını geride bırakarak parçalı bulutlu bir havanın etkisine girecek. Ancak bu durum soğukların bittiği anlamına gelmiyor; Çarşamba günü megakentte sis yoğunluğu zirve yaparak görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına kadar düşürebilir. Haftanın sonuna doğru Perşembe günü ise batıdan gelen yeni bir yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar tekrar 10 derecenin üzerine çıkacak ve kar yerini tamamen yağmura devredecek.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER TAM LİSTESİ
MARMARA BÖLGESİ:
İstanbul (Özellikle yüksek kesimler ve kuzey ilçeleri) Kocaeli ve Sakarya Bursa ve Bilecik Kırklareli (Özellikle Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte) Yalova
İÇ ANADOLU BÖLGESİ :
Ankara Eskişehir Konya ve Aksaray Kayseri ve Sivas Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir Yozgat, Niğde ve Karaman
KARADENİZ BÖLGESİ:
Bolu, Düzce ve Karabük (Yoğun kar) Kastamonu ve Çorum Amasya ve Tokat Gümüşhane ve Bayburt Artvin (Yüksekleri) Samsun, Ordu ve Rize (İç kesimleri ve yüksekleri)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum ve Erzincan Kars ve Ardahan Ağrı ve Iğdır (Yüksekleri) Tunceli ve Bingöl Muş ve Bitlis (Yoğun kar) Van ve Hakkari (Çığ tehlikesi uyarısı mevcut) Malatya ve Elazığ
EGE VE AKDENİZ
Afyonkarahisar ve Kütahya Uşak Isparta ve Burdur Kahramanmaraş (Yüksek kesimleri)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Gaziantep (Yüksekleri karla karışık yağmur) Adıyaman Diyarbakır (Karla karışık yağmur ve kar) Şırnak (Kuvvetli kar)