İstanbul’a kar geri döndü! Meteoroloji’den art arda hava durumu uyarısı! Saat verildi: Beyaz esaret kaç gün sürecek?

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE KAR ETKİLİ OLACAK?

İstanbul genelinde etkisini gösterecek olan bu soğuk hava dalgası, coğrafi yapıya bağlı olarak ilçeler arasında farklılıklar yaratacak. Tahmin haritalarına göre kar yağışının en yoğun hissedileceği noktalar, kentin kuzey kuşağında yer alan ve yüksek rakımlı olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye hattı olacak. Özellikle kentin "çatısı" olarak bilinen Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek bölgelerde karın beyaz örtü oluşturma ihtimali oldukça yüksek görünürken; sahil kesiminde yer alan Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi ilçelerde yağışın daha çok karla karışık yağmur ve sulu kar şeklinde görülmesi, ancak rüzgarın sert esmesiyle birlikte dondurucu bir soğuğun bu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor.