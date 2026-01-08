İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman, bu hafta mı? Meteoroloji o tarihi işaret etti! Beklenen kar yağışı...

Kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte İstanbul için kar tahminleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı son hava durumu raporlarında belirli bir tarih öne çıkarken, vatandaşlar kar yağışının şehir genelinde etkili olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman, bu hafta mı?
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Öte yandan, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verildi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların geçici olarak yükseldiğini ancak bunun aldatıcı olduğunu söyleyerek kısa süreli ılıman havanın ardından karın bu kez daha kuvvetli şekilde geri dönebileceğine dikkat çekti.
Şen, 12–13 Ocak'tan itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışının yeniden etkili olacağını, kent genelinde bu kez yağışın daha kuvvetli hissedilebileceğini ifade etti.