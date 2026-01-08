İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji o tarihi işaret etti! İstanbul’a kar geliyor!

Kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte İstanbul için kar tahminleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı son hava durumu raporlarında belirli bir tarih öne çıkarken, vatandaşlar kar yağışının şehir genelinde etkili olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman, bu hafta mı?

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

63 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.