İstanbul’a sağanak yağış geliyor: 5 gün boyunca devam edecek

İstanbul'da etkili olan sıcak hava nihayet sona erdi. Balkanlar'dan gelen yağışlı hava İstanbul'a giriş yapıyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar, 26 Temmuz Pazar gününe kadar yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Yaz aylarında aniden gelen yağışların tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, serin havanın küçük çaplı dolu oluşturabileceğini de belirtiyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı: "Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir."

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.