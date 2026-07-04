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Giriş Tarihi: 4.07.2026 09:14

İstanbul'a sağanak yağmur geliyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda, bugün sabah saatlerinden akşama kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Semih KARA Semih KARA
İstanbul’a sağanak yağmur geliyor
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İstanbul Valiliği, megakent için sağanak yağış uyarısı yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul'da bugün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Rüzgârın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul'a sağanak yağmur geliyor
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