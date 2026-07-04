İstanbul’a sağanak yağmur geliyor

İstanbul Valiliği, megakent için sağanak yağış uyarısı yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul'da bugün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Rüzgârın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."