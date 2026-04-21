İstanbul’a yeni seyir noktası: Yavuz Sultan Selim seyir terası projesi

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yapımı hızla devam eden Yavuz Sultan Selim Seyir Terası'nda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde denetledi. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ve tarihî dokuya tam uyum içinde ilerlediğini belirten Turan, alanın İstanbul'un kentsel hafızasındaki önemine dikkat çekti.

TARİHİ ÇEVREYLE BÜTÜNLEŞEN TASARIM

Yavuz Sultan Selim Camii ve çevresini kapsayan proje, bölgenin kültürel belleğini modern bir şehircilik anlayışıyla harmanlıyor. Çalışmalarla birlikte alanın, yalnızca turistlerin uğrak noktası değil, mahalle sakinlerinin gündelik hayatının ayrılmaz bir parçası olması hedefleniyor. Başkan Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Bu çalışma sadece fiziki bir düzenleme değil; kentsel hafızayı güçlendiren bir yaklaşımdır. Haliç silüetini görünür kılan, camimizin şehir silüetindeki eşsiz yerini daha da belirginleştiren bir düzenleme gerçekleştiriyoruz."

İKİ ETAPTA TOPLAM 7 BİN METREKARELİK DÜZENLEME

Kentsel sürekliliği korumak adına iki etap halinde planlanan proje, toplamda 7.128,93 metrekarelik devasa bir alanı kapsıyor. Uygulamanın birinci etabında 3.239 metrekare, ikinci etabında ise 3.889 metrekarelik alan baştan aşağı yenileniyor. Proje içeriği, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde çok yönlü kurgulandı. Alan içerisinde sosyal tesisler, kent amfisi, oyun alanları, meydan düzenlemeleri, piknik alanları, seyir terasları ve modern oturma grupları yer alıyor.

MAHALLE YAŞAMINI GÜÇLENDİREN ÇOK YÖNLÜ KAMUSAL ALAN

Yeni tasarım sayesinde alanın daha ferah, açık ve erişilebilir bir yapıya kavuştuğu belirtildi. Yaya dostu bir yaklaşımın benimsendiği projede, sosyal etkileşim ve dinlenme alanları ön planda tutuluyor. Amaçlarının tarihî mirası korurken mahalle kültürünü de canlandırmak olduğunu ifade eden Başkan Turan, "İnsanların günün her saatinde huzurla kullanabileceği nitelikli bir kamusal mekân üretiyoruz. Burada sosyal ve kültürel kullanımları bir araya getiren bütüncül bir yaşam alanı oluşturuyoruz." dedi.

İSTANBUL'UN YENİ CAZİBE NOKTASI OLACAK

Proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Camii'nin ihtişamlı silüetini gölgeleyen ve bölgede güvenlik riski oluşturan yapılar temizlendi. Bu sayede bölgenin tarihî kimliği yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Tamamlandığında İstanbul'un en önemli cazibe noktalarından biri olması beklenen seyir terası hakkında konuşan Turan, "Fatih'e yeni bir nefes alanı kazandırıyoruz. Burası, İstanbul'un tarihî dokusunu en özel perspektiflerden izleyebileceğimiz nadir noktalardan biri olacak." diyerek projenin müjdesini verdi.

Proje çalışmalarının bitimiyle birlikte alanın kısa süre içinde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.