İstanbul’a yeni seyir terası

Fatih
'te yapımı süren Yavuz Sultan Selim Seyir Terası hızla tamamlanıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, inşaatta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Fatih'e yeni bir nefes alanı kazandırdıklarını belirten Turan, "Bu çalışma sadece fiziki bir düzenleme değil; aynı zamanda tarihi çevreyle kurduğumuz ilişkiyi yeniden tanımlayan, kentsel hafızayı güçlendiren bir yaklaşımdır. Haliç silüetini görünür kılan, camimizin şehir içindeki yerini daha belirgin hâle getiren bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Projenin tamamlandığında İstanbul
'un tarihî dokusunu farklı perspektiflerden izleyebileceğimiz özel noktalardan biri olacak" diye konuştu. Proje iki etap halinde ele alınacak 7.128,93 metrekarelik bir alan yeniden düzenlenecek.