İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına darbe! 10 binden fazla kültür varlığı ele geçirildi

İstanbul Emniyeti, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda Beykoz'da bir ev içinde çok sayıda kültür varlığının yasa dışı yollarla gizlendiğini tespit etti. "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında ev teknik ve fiziki takip ile izlendi.

23 Haziran günü elde edilen deliller ışığında adrese operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler ürünlerin sayısını bir müzenin deposunu andırdı. Aramalarda sonucunda 6 bin 819 tarihi eser ve obje ve 3 bin 366 antik sikke olmak üzere toplam 10 bin 185 parça kültür varlığına el konuldu.





ONLARCA MEDENİYETİN İZİ MÜZELİK ESERLER

Uzmanlar tarafından ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, eserlerin çok geniş bir tarihi yelpazeye yayıldığı belirlendi. Ele geçirilen objelerin ve sikkelerin; Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi.

Farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik objeler, sikkeler ve kitabelerin büyük bir bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu açıklandı.