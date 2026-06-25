İstanbul’da 11 milyonluk dev vurgun! Yaşlı kadın kapıya gelen şüpheliye parayı elleriyle teslim etti...

Uzun yıllar eşiyle Almanya'da yaşayan 80 yaşındaki S.G. kocası vefat edince Eyüpsultan'daki evinde bakıcısı ile birlikte yaşamaya başladı. Almanya'da çalışıp emekli olan eşinden kalan aylık ve birikimleriyle Altın ve döviz alıp onları bankada kiraladığı kasada tutuyordu. 17 Haziran günü yaşlı kadının telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı ve dakikalarca bir soruşturmadan bahsetti. Yaşlı kadına isminiz bir terör soruşturmasına karışmış ancak bizler sizin masum olduğunuzu düşünüyoruz. Örgüt kapsamında yüklü miktarda parada sizin de adınız geçiyor. Prosedürler gereğince size ait olan paralarda ve altınlarda parmak izi incelemesi yapmamız gerekiyor dedi.
"BAKICIN İŞİN İÇİNDE OLABİLİR DİYE KANDIRDIR"
Yaşlı kadın telefondaki sese ilk başta inanmasa da uzun süren konuşma sonrası ikna oldu. Ertesi gün yanındaki bakıcısına bile söylemeden bankadaki kiralık kasasına gitti. Kasadaki bilezik altın ve ne kadar döviz varsa alıp eve getirdi. Hatta bakıcısı görmesin diye de ayakkabılığa sakladı.
DOLANDIRICIYI İÇERİ ALIP ALTINLARI BİRLİKTE SAYDILAR
Telefon dolandırıcısı o kadar profesyoneldi ki her aradığında; "durumu kimseye bildirme belki bakıcında işin içerisindedir, sen sadece bize güven" diye telkinler verdi. Kadın çaresiz verilen talimatları yerine getirdi. 19 Haziran gecesi saat 02:30 olduğunda kapı çaldı. O dolandırıcı kapıya geldi. Yaşlı kadın içeri aldı ikili birlikte ziynet eşyaları ve paraları tek tek saydılar. Kadın değeri 11 milyon lira olan 38 adet burma bilezik, 12 adet altın zincir, 5 adet tam altın, 15 adet çeyrek altın, 8 adet altın bilezik, 10 adet sarı lira ve 30 bin Euro parayı elleriyle dolandırıcıya teslim etti. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI
Evden altın dolu çantayı alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Gün içinde dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, hemen polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızlı bir çalışma başlattı.
POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
İncelenen kamera görüntülerinden parayı alan şüpheli tespit edildi. Şüphelinin altınları ve paraları bir kuyumcuda dolara çevirdiği öğrenildi. Toplam 236 bin dolardan kendi payını alan ilk şüpheli onu bir başkasına devretti. Polis 2. Şüpheliyi de tespit etti. Paranın izini süren Dolandırıcılık Büro ekipleri o kişininde yine kendi payını alıp parayı 3. Bir adama teslim ettiğini belirledi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
MİLYONLARI EĞLENCEDE YEDİM DEDİ
Şüphelilerden biri ifadesinde, komisyon karşılığında bin dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını söyledi. Bir diğer şüpheli ise payına düşen parayı eğlence mekanlarında harcadığını öne sürdü. Paranın son gönderildiği şahsın milyonlarca lirayı soğuk cüzdana attığı belirlendi. Polis o paranın izini sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.