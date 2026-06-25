İstanbul’da 11 milyonluk dev vurgun! Yaşlı kadın kapıya gelen şüpheliye parayı elleriyle teslim etti...

DOLANDIRICIYI İÇERİ ALIP ALTINLARI BİRLİKTE SAYDILAR

Telefon dolandırıcısı o kadar profesyoneldi ki her aradığında; "durumu kimseye bildirme belki bakıcında işin içerisindedir, sen sadece bize güven" diye telkinler verdi. Kadın çaresiz verilen talimatları yerine getirdi. 19 Haziran gecesi saat 02:30 olduğunda kapı çaldı. O dolandırıcı kapıya geldi. Yaşlı kadın içeri aldı ikili birlikte ziynet eşyaları ve paraları tek tek saydılar. Kadın değeri 11 milyon lira olan 38 adet burma bilezik, 12 adet altın zincir, 5 adet tam altın, 15 adet çeyrek altın, 8 adet altın bilezik, 10 adet sarı lira ve 30 bin Euro parayı elleriyle dolandırıcıya teslim etti. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.