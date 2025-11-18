Son Dakika | İstanbul’da 155 milyarlık “IQ Money” vurgunu! Sistematik dolandırıcılık ağı tek tek tespit edildi: 26 şüpheli yakalandı

1 ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturmada şirket yöneticilerinden birinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bu şüpheli için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

26 GÖZALTI

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtirken, operasyon kapsamında 26 şüphelinin halen gözaltında olduğu, 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 1 şüphelinin ise firari olduğu açıklandı.