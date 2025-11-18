Son Dakika | İstanbul’da 155 milyarlık “IQ Money” vurgunu! Sistematik dolandırıcılık ağı tek tek tespit edildi: 26 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! "Yasa Dışı Bahis, Bilişim Sistemleri Aracı Kılınarak Dolandırıcılık ve Para Aklama" suçlarına yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. MASAK raporları, şirket üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin "hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını" ortaya koydu.
İşlemlerin saniyeler içinde tekrarlandığı, yatırma–çekme dengesinin büyük oranda bozuk olduğu, açıklamalarda ise "bet", "bahis", "kumar", "dolandırıcı" ifadelerinin yoğun şekilde yer aldığı belirlendi. İncelemelerde yaklaşık 78 milyar TL'nin suç gelirleriyle bağlantılı olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştu.
FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ, SİSTEMATİK ŞEKİLDE DEVAM ETTİLER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları da çarpıcı detaylarla dolu. Buna göre; şirketin 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen, para transferi ve ödeme işlemlerine gizlice devam ettiği, şüpheli finansal hareketlerin arttığı, bazı transferlerin yöneticilerin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. POS süreçlerinde usulsüz sözleşmeler düzenlendiği, riskli işlem hacminin arttığı ve risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı belirlendi.
ŞİRKETİN DİJİTAL ALTYAPISINA EL KONULDU, TMSF KAYYIM ATANDI
18 Kasım 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket merkezi ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tüm dijital altyapı, finansal kayıtlar, taşınır–taşınmaz mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla şirkete TMSF kayyım olarak atandı ve 5549 sayılı yasa kapsamında şirkete resmen el konuldu.
1 ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Soruşturmada şirket yöneticilerinden birinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bu şüpheli için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmalar sürüyor.
26 GÖZALTI
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtirken, operasyon kapsamında 26 şüphelinin halen gözaltında olduğu, 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 1 şüphelinin ise firari olduğu açıklandı.