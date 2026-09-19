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Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:11 Son Güncelleme: 19.09.2026 16:12

İstanbul'da 2 ilçede yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 06.00'da başlayacak kısıtlamalarda sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. İşte o güzergahlar...

AA Yaşam
İstanbul’da 2 ilçede yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul'da 2 ilçede yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
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