İstanbul’da 2 ilçede yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör