İstanbul’da 2 kazada polis ve sağlık görevlilerinin de içinde olduğu 6 kişi yaralandı

Kartal'da Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde içinde hasta bulunan ambulans kavşağa geldiği sırada ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ambulans vinç ile cip ise çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

SULTANBEYLİ'DE POLİSLER YARALANDI

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polis aracıyla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.