İstanbul’da kiracı dehşeti: 25 yaşındaki kiracı ev sahibini öldürdü!

İstanbul Kartal'da Niyazi Tanyeli (61), tartıştığı 25 yaşındaki kiracısı C.D (25) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olay İstanbul Kartal Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

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