İstanbul’da 26 yaşındaki Fırat Yavşan’ı araç içerisinde 18 kurşunla infaz etmişlerdi: 10 şüpheli yakalandı

Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde 8 Eylül saat 13.00 sıralarında caddede seyir halinde olan otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE 18 BOŞ KOVAN

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırının boyutunu ortaya koyan 18 boş kovan bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Fırat Yavşan olduğu belirlendi. Yavşan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fırat Yavşan

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin koordineli ve titiz saha ile kamera çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Çekmeköy'de gündüz saatlerinde gerçekleşen ve 26 yaşındaki Fırat Yavşan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.