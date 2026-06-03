İstanbul’da 3 ilçeye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 1 Haziran Pazar günü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'nde bulunan bir ikameti 'zula' adresi olarak kullandıkları belirlendi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu adrese yapılan operasyon sonucunda E.Ç. (31) ve İ.Ç. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 tane satışa hazır halde 10 gram amfetamin maddesi ele geçirilirken, ikamette yapılan aramalarda ise 8 adet toplamda 5 kilo 80 gram amfetamin maddesi, 3 hassas terazi, vakum cihazı, 3 cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video