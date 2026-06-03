İstanbul’da 3 ilçeye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 1 Haziran Pazar günü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'nde bulunan bir ikameti 'zula' adresi olarak kullandıkları belirlendi.