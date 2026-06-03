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Giriş Tarihi: 3.06.2026 12:17

İstanbul’da 3 ilçeye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul'un Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Pendik'te "zula" olarak kullanılan bir eve yapılan baskında, piyasaya sürülmeye hazır 5 kiloyu aşkın amfetamin maddesi ve hassas teraziler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen E.Ç. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
İstanbul’da 3 ilçeye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 1 Haziran Pazar günü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'nde bulunan bir ikameti 'zula' adresi olarak kullandıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adrese yapılan operasyon sonucunda E.Ç. (31) ve İ.Ç. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 tane satışa hazır halde 10 gram amfetamin maddesi ele geçirilirken, ikamette yapılan aramalarda ise 8 adet toplamda 5 kilo 80 gram amfetamin maddesi, 3 hassas terazi, vakum cihazı, 3 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.Ç. ve İ.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli 'TCK 188' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALTEPE #KARTAL #PENDİK

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İstanbul’da 3 ilçeye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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