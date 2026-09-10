İstanbul’da 3 plaj kirlilik sebebiyle kapatıldı

İstanbul
Valiliği, şehir genelindeki 15 plajdan alınan numunelerin incelenmesi sonucunda Bakırköy'deki iki nokta ile Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'nın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını açıkladı. Üç yüzme alanının geçici olarak kapatılması talimatı verildi. İstanbul Valiliği, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yoğun olarak kullanılan 15 plajdan 4 Eylül 2026 tarihinde numune alındığını bildirdi. Yapılan incelemelerde üç bölgeden alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Valiliğin açıklamasına göre; Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda halk sağlığına aykırılık tespit edildi. Sonuçların ardından İBB ile ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı. İlgili ilçe belediye başkanlıklarına da söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması talimatı gönderildi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör