İstanbul’da 4 kaçakçı organizatör yakalandı

Göçmen polisi, 30 Haziran'da Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin barındırıldığını ve bu kişilerin yakın zamanda sınır illerine gönderileceğini tespit etti. Söz konusu adresi fiziki takibe alan polis, akşam saat 18.50 sıralarında hareketlilik fark etti.

FİZİKİ TAKİP ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Yabancı uyruklu şüphelilerin ikişerli gruplar halinde evden çıkarak kapıda bekleyen bir araca bindiğini gören ekipler, şüpheli aracıda izlemeye aldı. Bir süre devam eden takibin ardından, trafik güvenliği önlemleri alınarak araca operasyon yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde 9 kaçak göçmen, yabancı uyruklu rehber ve şoför yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇAKÇILARIN GÜVENLİ EVİ BASILDI

Aracın durdurulmasının ardından operasyonu derinleştiren emniyet, ev çevresinde göçmenleri yönlendiren bir yabancı uyruklu şüpheliyi daha kıskıvrak yakaladı. Ardından göçmenlerin saklandığı ikamet adresine gerçekleştirilen baskında, içeride saklanan 4 kaçak göçmen ile ev sorumlusu olduğu belirlenen bir yabancı uyruklu daha gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan toplam 13 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suç organizasyonunun içinde yer aldığı tespit edilen 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Temmuz'da adliyeye sevk edildi.