İstanbul’da 5 saatlik kar yağışı kimisine çile kimisine eğlence oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece aralıklarla süren kar yağışı öğle saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda etkili oldu. Lapa lapa yağan karın ardından Taksim Meydanı beyaza büründü. İstiklal Caddesi'nin sembollerinden nostaljik tramvay seyirlik görüntü oluştururken bu anları ölümsüzleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şişli, Kağıthane Selçuklu Caddesi'nde araçlar ilerlemekte zorlandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıyer de beyaza büründü. Trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuş aşağı gelmeye çalışan bir sürücü, hızla kaymaya başladı. Son anda duran sürücü kazayı kılpayı atlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok bölgede maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bazı noktalarda da İETT otobüslerinin yolda kaldıkları görüldü.

Metoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kar yağışının yerini bulutlu ve güneşli havaya bırakacağı Cuma günü hava sıcaklığının 4 derece olacağı Cumartesi Pazar ise Fırtınalı havanın etkisini arttırıp sıcaklığın17 dereceye kadar yükseleceğı belirtildi. Yağışların ise önümüzdeki hafta tekrar devam edeceği kaydedildi.