İstanbul’da 8. Etnospor Kültür Festivali’nde en çok ilgi gören branş: Geleneksel Türk Okçuluğu oldu!

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN FEDERASYONLARINDAN BİRİYİZ"

Cengiz Toksöz, yaklaşık 7 yılda 36 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştıklarını dile getirdi. Federasyonun 2019'da kurulduğunu hatırlatan Toksöz, "2019'dan bu yana 36 bin lisanslı sporcuyu geçmişiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Geleneksel okçuluk, çocuklarda özellikle gençlerde çok hızlı ilerliyor. Bundan çok mutluyuz. Sadece bir yaya ve oka dokunmaları yetiyormuş. Biz de onlara bu fırsatı verme, geleneksel okçuluğu tüm Türkiye'ye yayma ve dünyaya da tanıtma adına çok ciddi gayret içindeyiz. Vatandaşlarımızın bu spora olan merakı ve ilgisi bizleri de motive ediyor. Ülkemizdeki herkese bu sporu deneyimleme fırsatı verme adına federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Etnospor Kültür Festivali'nde en çok ilgi çeken branşlardan olduklarını vurgulayan Toksöz, şunları kaydetti:

"Atlı sporlarla birlikte geleneksel okçuluk burada çok ilgi görüyor. Arkadaşlarımız standı sabah açar açmaz kuyruk başlıyor. Akşam ise yoğunluktan dolayı kapatamıyorlar. Çünkü çok ciddi bir ilgi var. Son yıllarda bu işte yapılan filmler, çizgi filmler ve federasyonumuzun müsabakalarıyla bu sporun gençlerde tekrar ortaya çıkmasına vesile oldu. Okçular Vakfının ihyası, ardından Etnospor Birliğinin kurulması ve akabinde Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla Türk okçuluğu zirveye doğru yürüyor. Dünyada da hak ettiği yere doğru ilerliyor. Çünkü biz dünyada bir markayız. Dünyanın kabul ettiği Türk okçuları, Türk yayı çok kıymetli. Biz de bu branşa hizmet etme ve bunu tanıtma adına üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız."

