İstanbul’da 83 yeni okul açıldı: İkili eğitim oranı yüzde 18’e geriledi

İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, yeni okulların depreme dayanıklı yapılarının yanı sıra sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonları gibi imkanlarla hazırlandığı belirtildi.

İKİLİ EĞİTİM ORANI YÜZDE 18'E DÜŞTÜ

İstanbul'da yeni okul ve derslik yatırımlarıyla ikili eğitim oranının da gerilediği bildirildi. Buna göre 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı, yapılan yatırımların ardından yüzde 18'e düşürüldü. 2026-2027 eğitim öğretim yılında tamamlanan 83 yeni okul ile 2 bin 210 derslik öğrencilerin hizmetine sunulacak.

130 OKULUN İNŞAATI SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında, İstanbul'un eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kent genelinde 130 okulun inşaatının devam ettiği, 8 okulda ise güçlendirme çalışması yürütüldüğü kaydedildi. Ayrıca 160 okulun planlama aşamasında olduğu bildirildi.

HEDEF TÜM OKULLARDA TEKLİ EĞİTİM

İstanbul Valiliği, eğitim yatırımlarındaki temel hedefin kent genelindeki tüm okullarda tekli eğitime geçmek olduğunu açıkladı. Açıklamada, devlet imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin daha güvenli ve çağdaş eğitim ortamlarına kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi: "İstanbul Valiliği olarak yürüttüğümüz çalışmalarla 'Tüm Okullarımızda Tekli Eğitim' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam etmekteyiz. Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yürüyen çalışmaların ortak gayesi ise çocuklarımıza daha güvenli ve çağdaş eğitim yuvalarında eğitim imkanı sunmak."