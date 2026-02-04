Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 4.02.2026 10:02

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 araca el konuldu.

