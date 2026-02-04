İstanbul’da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 araca el konuldu.