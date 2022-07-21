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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:08 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:10

İstanbul'da akılalmaz olay: Otobüse binmek isteyen kız çocuğu şoka uğradı!

İstanbul Sarıyer'de bir kadın, kendisiyle İETT otobüsüne binmek isteyen kız çocuğunu tekme tokat dövdükten sonra, sürükleyerek dışarı attı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadın, "Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim" sözleriyle karşılık verdi.

DHA
İstanbul’da akılalmaz olay: Otobüse binmek isteyen kız çocuğu şoka uğradı!

Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde, bir kadın İETT otobüsüne kendisiyle binmek isteyen kız çocuğunu döverek indirmeye çalıştı. Çocuk otobüsten inmek istemeyince, kolundan tutarak otobüsten dışarı attı.

Gözyaşları içinde yeniden otobüse binmeye çalışan çocuğu bu kez de tekmeleyen kadın, kaldırıma doğru sürükledi.

Çevredekiler çocuğun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olaya tanık olan Melik Taha Sarıdemir, "Bir kadın bebek arabasıyla bindi. Yanında bir de kız çocuğu vardı. Önce kızı bindirdi, sonra bağırdı, vurdu. Otobüsün kapısında kıza tekme attı."

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"İnsanlar tepki gösterince de, 'Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim' dedi. Sonra kızı tutup sürükledi, dışarı attı. Otobüse binip, gitti" şeklinde anlattı.

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İstanbul'da akılalmaz olay: Otobüse binmek isteyen kız çocuğu şoka uğradı!
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