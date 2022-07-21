İstanbul’da akılalmaz olay: Otobüse binmek isteyen kız çocuğu şoka uğradı!

Çevredekiler çocuğun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olaya tanık olan Melik Taha Sarıdemir, "Bir kadın bebek arabasıyla bindi. Yanında bir de kız çocuğu vardı. Önce kızı bindirdi, sonra bağırdı, vurdu. Otobüsün kapısında kıza tekme attı."