İstanbul’da akılalmaz olay: Otobüse binmek isteyen kız çocuğu şoka uğradı!

Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde, bir kadın İETT otobüsüne kendisiyle binmek isteyen kız çocuğunu döverek indirmeye çalıştı. Çocuk otobüsten inmek istemeyince, kolundan tutarak otobüsten dışarı attı.
Gözyaşları içinde yeniden otobüse binmeye çalışan çocuğu bu kez de tekmeleyen kadın, kaldırıma doğru sürükledi.
"İnsanlar tepki gösterince de, 'Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim' dedi. Sonra kızı tutup sürükledi, dışarı attı. Otobüse binip, gitti" şeklinde anlattı.İstanbul'dan, Sakarya'ya tatile gitti: Hayatının dehşetini yaşadı! "O an öleceğimi düşündüm"