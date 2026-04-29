Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da akılalmaz yankesicilik! Kavgayı ayırıyor gibi yapıp telefonları çaldılar: O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 29.04.2026 14:59 Son Güncelleme: 29.04.2026 15:00

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 5 şüpheli kavgayı ayırıyor gibi yapıp tarafların üzerindeki değerli materyalleri çaldı. Yankesicilik saniye saniye kameraya yansırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, 21 Mart Cumartesi Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir kavga ihbarı üzerine harekete geçti.

KAVGAYI AYIRIYOR GİBİ YAPIP SOYDULAR

Olay yerinde yaşanan kavga sırasında 5 şüphelinin tarafları ayırma bahanesiyle şahısların üzerindeki çeşitli materyalleri yankesicilik suretiyle çaldıkları görüldü.

Beyoğlu'nda kavga bahanesiyle yankesicilik yaptılar | Video

HAYRETE DÜŞÜREN YANKESİCİLİK KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

YANKESİCİLERİN ÜSTLERİ ARANDI

Kimlik bilgileri belirlenen A.E.A., M.İ., M.A., İ.İ. ve M.İ. isimli şüphelilerin üstleri arandı. Aramalarda bir adet elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ürün ve para işlemlerin ardından mağdurlara teslim edilirken, yakalanan şüpheliler 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
