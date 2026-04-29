İstanbul’da akılalmaz yankesicilik! Kavgayı ayırıyor gibi yapıp telefonları çaldılar: O anlar kamerada...

KAVGAYI AYIRIYOR GİBİ YAPIP SOYDULAR
Olay yerinde yaşanan kavga sırasında 5 şüphelinin tarafları ayırma bahanesiyle şahısların üzerindeki çeşitli materyalleri yankesicilik suretiyle çaldıkları görüldü.
YANKESİCİLERİN ÜSTLERİ ARANDI
Kimlik bilgileri belirlenen A.E.A., M.İ., M.A., İ.İ. ve M.İ. isimli şüphelilerin üstleri arandı. Aramalarda bir adet elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ürün ve para işlemlerin ardından mağdurlara teslim edilirken, yakalanan şüpheliler 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.