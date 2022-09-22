İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu!

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar-Çekmeköy arasında trafik akışında zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkisinde her iki yönde trafik yoğunken, yan yollarda araç akışı normal seyrediyor. Çağlayan-Şişli istikametinde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.