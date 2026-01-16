Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ara tatil yoğunluğu yaşandı! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
Giriş Tarihi: 16.01.2026 22:52

İstanbul’da ara tatil yoğunluğu yaşandı! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da okullarda karnelerin alınıp ara tatilin başlamasıyla birlikte araçların toplu olarak yola çıkması ile akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar ulaştı.

İstanbul'da mesai bitimiyle ve okullarda karnelerin alınıp ara tatilin başlamasıyla birlikte başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. Okul yarı tatil başlaması ile birlikte araçların tatil yörelerine ve memleketlere doğru yola çıkması ile trafikte büyük yoğunluk yaşandı.

Trafik verilerine göre, saat 18.30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi. Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 2 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ'da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

