İstanbul’da aranması olan 120 bin kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel İstismar suçlarından başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanması amacıyla, İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle birlikte yılbaşından bu tarafa aralıksız çalışmalar yapıldı.

Yürütülen çalışmalarda Dolandırıcılık suçundan; 27 bin 316, Hırsızlık suçundan; 12 bin 471, Yağma suçundan; 2 bin 13, cinsel saldırı suçundan: Bin 476, öldürme suçlarından: 901 TEM, Narkotik ve KOM suçlarından; 2 bin 244, diğer asayiş suçlarından; 73 bin 537, şahıs olmak üzere; 33 bin 214' ü hapis cezalı, 86 bin 744' ü yakalama emri ile aranmakta olan toplam 119 bin 958 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

167 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEASIYLA ARANAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerin arasında onlarca yıl hapis cezası alan ve aranan şahıslarda var onlardan bazıları ise şöyle; Uğur E. Vergi Usul Kanuna muhalefet suçundan 167 Yıl hapis cezalı, Tülay Y. kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 75 yıl 5 ay cezalı, Alpay B. Bayrampaşa ilçesinde birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan 74 Yıl 2 Ay cezalı, Cengiz K. Ümraniye ilçesinde hırsızlık suçundan 67 yıl 1 ay cezalı, Özkan K. Kasten Öldürme suçundan 25 yıl hapis cezalı, Volkan A. dolandırıcılık suçundan 21 Yıl 3 ay hapis cezalı, Sabri Y. On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 18 Yıl 4 Ay hapis cezalı, Murat G. Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 11 Yıl hapis cezalı, İsmail Y. Silahla, Birden Fazla Kişi İle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 10 yıl hapis cezalı olarak aranıyordu.