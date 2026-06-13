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Giriş Tarihi: 13.06.2026 15:55

İstanbul'da 'Bağımlılık ve Adli Tıp' sempozyumu düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Adli Tıp Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Bağımlılık ve Adli Tıp Sempozyumu”, 13 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler, hekimle ve hukukçuların katıldığı sempozyumda; bağımlılığın adli, psikolojik, sosyal ve tıbbi boyutları çok disiplinli bir yaklaşımla ele alındı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Madde kullanımı bulunan bireylerin şiddet suçu işleme oranı genel nüfusa oranla 4-10 kat daha yüksektir” dedi.

Semih KARA Semih KARA
İstanbul’da ’Bağımlılık ve Adli Tıp’ sempozyumu düzenlendi
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Sempozyumun açılış konuşmaları, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek tarafından gerçekleştirildi.

SUÇ İLE BAĞIMLILIK BİRBİRİYLE ALAKALI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç konuşmasında, bağımlılığın yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Dinç, "Madde kullanımı bulunan bireylerin şiddet suçu işleme oranı genel nüfusa oranla 4-10 kat daha yüksektir. Suçla bağımlılığın alakası var. Ve bağımlılık endüstrisi en çok 15-25 yaş arasını hedef alıyor. Bu yaşta bağımlı yapılan bireyleri sonrasında sadık müşteri kabul ediyor. Ergenler arasında en yaygın kullanılan madde ise alkoldür. Hiçbir bağımlılık birbirine tercih edilemez." ifadelerini kullandı.

NİHAİ AMAÇ İNSANI VE TOPLUMU YAŞATMAK

Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek ise, psikoaktif madde kullanımının izlenmesi ve önleyici politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Aslıyüksek, "Bu çalışmaların nihai amacı insanı ve toplumu yaşatmaktır. Kurumlar arası iş birliğiyle desteklenen bağımlılık tedavi ve önleme modelleri, bağımlılık zincirini kırmaktaki en önemli gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIĞIN YÖNLERİ MASAYA YATIRILDI

Oturumlarda; bağımlılık ve suç ilişkisi, ceza sorumluluğu değerlendirmeleri, yeni nesil psikoaktif maddeler, kırılgan gruplar, mağduriyet ve çocukların suça sürüklenmesi gibi pek çok konu masaya yatırıldı. Düzenlenen sempozyumun, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve multidisipliner çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

#TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ #ADLİ TIP KURUMU #İSTANBUL

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İstanbul'da 'Bağımlılık ve Adli Tıp' sempozyumu düzenlendi
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