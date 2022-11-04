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Giriş Tarihi: 5.11.2022

İstanbul’da barajlardaki doluluk yüzde 40’ın altında

AA
İstanbul’da barajlardaki doluluk yüzde 40’ın altında
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89.68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 40'ın altına düşerek 39.73 seviyelerine indi. Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 22.9, Büyükçekmece'de yüzde 46.64, Darlık'ta yüzde 41.72, Elmalı'da yüzde 43.58, Istrancalar'da yüzde 26.78, Kazandere'de yüzde 27.01, Ömerli'de yüzde 42.92, Pabuçdere'de yüzde 3.42, Sazlıdere'de yüzde 44.02, Terkos'ta ise yüzde 43.34 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 345.1 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi ise önceki gün itibarıyla 3 milyon 14 bin metreküp oldu. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, "Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur" dedi.

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İstanbul’da barajlardaki doluluk yüzde 40’ın altında
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