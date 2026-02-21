İstanbul’da barajların doluluk oranı mevsim normallerinin altında kaldı

İklim değişikliği nedeniyle Marmara Bölgesi'nde baraj doluluk oranlarının mevsim normallerinin altında seyrettiği kaydedildi. Meteroloji Müdürlügü tespitlerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yüzde 40 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

İstanbul'da son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Ocak ve Şubat aylarında beklenen kar ve yağmurun yeterince yağmadığı ve bu nedenle Haziran ayına barajlardaki su seviyesinin düşüklüğünden dolayı sıkıntıların yaşanabileceği belirtildi. Uzmanlar yaşanan iklim değişikliği nedeniyle daha öncelerde sonbaharda yaşanan su sıkıntılarının bundan sonra Agustos aylarında beklenebileceği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay: "İstanbul'da şu anda barajların yaklaşık yüzde 60'ı boş. Oysa ocak itibarıyla en az yüzde 60 doluluk oranını görmemiz gerekiyordu, yüzde 70-75 hatta 80'ler tercih ettiğimiz rakamlardır"

"Hazirana en az yüzde 70'in üzerinde baraj doluluk oranıyla girmemiz lazım. Bu seviyeyi yakalayamazsak, eskiden sonbaharda beklediğimiz sıkıntıları artık ağustosta yaşamamız muhtemel"

İstanbul'da, ocak ve şubatta beklenen kar ile yağışın yeterli düzeyde gerçekleşmemesi, barajlarda rezervlerin istenilen seviyeye ulaşmasını engelledi. Barajlardaki doluluk oranlarının toparlanmasına yönelik beklentiler ise bahar aylarına kaldı. Uzmanlar İstanbul'da günlük su tüketimi 3 milyon metreküpün üzerinde olduğunu ve yazın hem tüketimin artacağını hem de buharlaşmanın ciddi boyutlara ulaşmasının beklendiği belirtildi.