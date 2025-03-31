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Giriş Tarihi: 31.3.2025 18:30 Son Güncelleme: 31.3.2025 18:30

İstanbul'da bayramın ikinci gününde aynı manzara! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da bayramın ikinci gününde özellikle E-5 karayolu ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayram sebebiyle kabir ve ev ziyaretleri yaparken, kentin tarihi ve turistik mekanları, sahil kesimlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ile travamvay duraklarındaki yoğunluk ise kameraya yansıdı.

İHA
İstanbul’da bayramın ikinci gününde aynı manzara! Trafik durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zeytinburnu Cevizlibağ'da, Avrupa ve Anadolu yakaları ile E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Vatandaşlar bayram sebebiyle kabir ve ev ziyaretleri yaparken, kentin tarihi ve turistik mekanları, sahil kesimlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ile travamvay duraklarındaki yoğunluk ise kameraya yansıdı.

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İstanbul'da bayramın ikinci gününde aynı manzara! Trafik durma noktasına geldi
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