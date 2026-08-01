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Giriş Tarihi: 1.08.2026 14:39

İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak! Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

AA
İstanbul’da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak! Emniyet Müdürlüğünden açıklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek programlar kapsamında bugünden itibaren 3-10 Ağustos hariç 16 Ağustos'a kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 12.00'den program bitimine kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak sahil, Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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#YENİKAPI #İSTANBUL

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İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak! Emniyet Müdürlüğünden açıklama
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