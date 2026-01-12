İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan kar İstanbul'da etkili oldu. Okulların da tatil edildiği gündü kar yağışının ardından İstanbul'un bir çok ilçesi beyaza büründü. Silivri ve Çatalca'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek yerlerinde etkisini gösterdi.

Kentte aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağışı görüldü. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam etti. Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oldu.

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile evlerin çatıları, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerlemek zorunda kaldı. Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oldu. Belediye ve kara yolları ekipleri de karla mücadele araçlarıyla oto yollar, ana arterler, işlek caddeler ve kavşaklarda tedbiren bekledi. Kar yağışının Salı günü de etkisini arttıracağı ve hava sıcaklığının ise 3 derece civarında seyredeceği kaydedildi.