İstanbul’da boşandığı eşini ağır yaralayan eski koca intihar etti: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olayda Mehmet Bahşi, bir düğünde karşılaştığı boşandığı eşini silahla ağır yaraladı. Olayın ardından intihar eden Mehmet Bahşi hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının düğününe giden Mehmet Bahşi, boşandığı eşi Çiğdem A. ile karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Mehmet Bahşi yanında bulunan silah ile Çiğdem A.'nın başına ateş etti. Çiğdem A. yere düşerken, Mehmet Bahşi aynı silahla intihar etti.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI ERKEK ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yalanan Mehmet Bahşi ve Çiğdem A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mehmet Bahşi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiğdem A. ise Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.