İstanbul’da çalıştığı iş yerinden 122 milyonluk vurgun yapmıştı: Muhasebeci soygununda 16 kişi tutuklandı

İstanbul'da bir şirkette muhasebe personeli olarak çalışan 36 yaşındaki Mesut A.'nın, son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendi hesabının yanı sıra diğer şüphelilerin banka hesaplarına aktardığı ve şirketi tam 122 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Şüpheli para trafiğini şirket sahibinin şikâyeti üzerine mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla aralarında Mesut A.'nın da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı. Mesut A.'nın zimmetine geçirdiği paranın adım adım izini süren polisler; 3 şirket çalışanı, ailesi ve sevgilisi arasındaki yüzlerce transferle izinin kaybettirilmeye çalışıldığını tespit etti.

5 YILDA 122 MİLYON TL

Mesut A.'nın 2021 yılında şirketin paralarını zimmetine geçirmeye başladığı ve bu durumun 2026 yılına kadar 5 yıl boyunca devam ettiği ortaya çıktı. Mesut A. önce paraları yakın çevresine aktararak, kendisine araba ve ev alarak harcadı. Daha sonra eşiyle boşanma aşamasına geldiği, bu sebeple evini önce annesinin, daha sonra sevgilisinin üzerine yaptığı öğrenildi. Ancak hâlihazırda karısına da milyonlarca lira transfer yaptığı ortaya çıktı. Aynı şirkette çalışan muhasebe biriminden 1 kişi ve 1 depocu da dâhil olmak üzere aynı şirketten toplam 4 kişi yakalandı.

SEVGİLİSİNİ BAŞTAN YARATTI

Harcanan paranın büyük bir kısmının sevgilisi Şeyma Y.'yr harcandığı ortaya çıktı. Sevgilisinin defalarca estetik operasyon yaptıran Mesut A., bu ödemeleri kendisi yaptı. Daha sonra sevgilisi ile beraber Kıbrıs ve Gürcistan'da kumarhanelere giderek burada yaklaşık 60 milyon TL harcadı. Polis baskınından sonra ise Şeyma 'y'nin hesabındaki 10 milyon TL'ye el konuldu. Şeyma Y'nin bu harcamaları soran polise cevabı ise "Borsada işlem yaptım, oradan kazandım." oldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DOLANCILIKTAN ALDIĞI EVLER DEĞERLENMİŞ

Yapılan ilk tespitlerde Mesut A.'nın 122 milyon TL'den yakalaşık 100 milyon TL'sini harcadığı ortaya çıkmıştı. Ancak 2020'li yılların başında alınan evler ve arabalar değerlenince polis yaklaşık 65 milyonluk mal varlığına el koydu. Böylece bloke konan banka hesaplarıyla beraber yaklaşık 100 milyon TL değerinde mal varlığı kurtarıldı. Mesut A.'nın 5 yılda toplam 530 milyon TL'lik işlem hacmi yaptığı öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör