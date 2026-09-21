İstanbul’da change oto operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 10 şüphelinin 17 ayrı eyleme karıştığı belirlendi. Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

18 Eylül'de İstanbul'un Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin tamamı yakalandı.

17 EYLEM TESPİT EDİLDİ

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerin "change oto" yöntemiyle bağlantılı 17 ayrı eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Eylül'de adli makamlara sevk edildiği bildirildi.