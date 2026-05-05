Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da Change oto operasyonu: 16 kişi yakalandı 28 araç ele geçirildi
Giriş Tarihi: 5.05.2026 08:23 Son Güncelleme: 5.05.2026 08:49

İstanbul’da Change oto operasyonu: 16 kişi yakalandı 28 araç ele geçirildi

İstanbul’da deprem, yangın ya da kaza gibi sebeplerle hurdaya ayrılan araçların şasi numaralarını yasadışı şekilde yurtdışından getirilen ya da piyasadan aldıkları hacizli araçlara takarak haksız kazanç elde eden çeteye operayon yapıldı. Oto hırsızlığına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
İstanbul’da Change oto operasyonu: 16 kişi yakalandı 28 araç ele geçirildi
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarının usulsüz şekilde başka araçlara aktarılmasıyla gerçekleştirilen "change" yöntemi deşifre edildi.

Şüphelilerin, trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların seri numaralarını; yurtdışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlayarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

Bu yöntemle change yapılan araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç elde ettikleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli, Samsun ve Antalya'yı kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, change işlemi yapıldığı belirlenen toplam 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.

#İSTANBUL #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da Change oto operasyonu: 16 kişi yakalandı 28 araç ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA