Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da çocuk istismarı operasyonu: Görüntü alıp satan 47 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 4.02.2026 10:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerine karşı bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, dijital platformlar üzerinden çocuk istismarı içeriği temin eden ve depolayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Siber polisinin uzun süredir takibinde olan şebekeye yönelik teknik incelemeler, detayları ortaya çıkardı. Şüphelilerin çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ettikleri, bu içerikleri belirli ücretler karşılığında satın aldıkları, elde edilen görüntü ve dosyaları dijital ortamda depoladıkları belirlendi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dijital materyaller üzerindeki incelemelerini tamamlayarak suç unsurlarını tek tek belgeledi. Kanıtların toplanmasının ardından bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul merkezli operasyonda, suça konu içerikleri elinde bulundurduğu tespit edilen 47 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında ele geçirilen çok sayıda dijital materyal detaylı inceleme altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

