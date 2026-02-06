Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da çocuk istismarı operasyonunda yeni gelişme: 51 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da çocuk istismarı operasyonunda yeni gelişme: 51 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerini temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 51 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin ardından eş zamanlı yapılan operasyonda 49 şüpheli yakalamış 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 51'e yükselmişti.

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 51 şüpheli tutuklandı.

