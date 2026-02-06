İstanbul’da çocuk istismarı operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 51’e yükseldi, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Siber polisinin bir süredir takibinde olan çocuklara yönelik çevrimiçi istismar görüntüsü alıp satan şebekeye yönelik teknik incelemeler, suç ağının işleyişini deşifre etti. Şüphelilerin çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ettikleri, bu içerikleri belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ve elde edilen dosya ile görüntüleri dijital ortamda depoladıkları belirlendi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin ardından eş zamanlı yapılan operasyonda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 47 kişi gözaltına alınmıştı. Devam operasyonlarında bu sayı 51'e yükseldi. Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.