İstanbul’da çocuk istismarı operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 51’e yükseldi, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 6.02.2026 13:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik çevrim içi istismar içeriklerine karşı başlatılan operasyonun genişletilmesiyle gözaltı sayısı 47’den 51’e yükseldi. 51 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 17’si adliyeye sevk edildi.

Siber polisinin bir süredir takibinde olan çocuklara yönelik çevrimiçi istismar görüntüsü alıp satan şebekeye yönelik teknik incelemeler, suç ağının işleyişini deşifre etti. Şüphelilerin çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ettikleri, bu içerikleri belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ve elde edilen dosya ile görüntüleri dijital ortamda depoladıkları belirlendi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin ardından eş zamanlı yapılan operasyonda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 47 kişi gözaltına alınmıştı. Devam operasyonlarında bu sayı 51'e yükseldi. Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

