İstanbul’da Çocukla Gezilecek Yerler – İstanbul Ailece Gezilecek ve Çocuklarla Gidilecek Parklar, Yerler ve Müzeler

İstanbul çocuklar için gezilecek yerler söz konusu olduğunda çok sayıda alternatif karşınıza çıkar. Öncelikle İstanbul'da çocukla gezilecek ücretsiz yerler dikkate alınabilir. İstanbul'da çocukla gidilecek en güzel parklar hangileri araştırması ile de yapılacak aktivitelerin sayısını artırabilirsiniz. Bu sayede güzel bir gezi planı ortaya çıkarabilirsiniz. İstanbul'da ailecek gezilecek yerler yazımızın devamında.

İstanbul Çocuklar İçin Gezilecek Yerler

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve hareketli şehridir. Bu kapsamda çocukla birlikte yapılacak olan aktiviteler de oldukça fazladır. Bu şehirde çocuğunuzla birlikte yapacağınız çok şey vardır. Aşağıdaki gezilecek yerleri değerlendirerek çocuğunuzla harika bir gezi rotası hazırlayabilirsiniz.

Oyuncak Müzesi

Göztepe'de bulunan bu müze, içerisinde birbirinden ilginç oyuncakların bulunduğu bir yerdir. Çocuğunuzun bu müzeyi gezerken çok eğleneceğine emin olabilirsiniz.

Madame Tussauds Müzesi

Bu müze Taksim'de inşa edilmiştir. 2016 yılından beri de her yaş grubuna hitap eden bir yapıda hizmet verir. Müzenin içerisinde ünlü şarkıcı ve liderlerin balmumu heykellerini görebilirsiniz.

Legoland

Bayrampaşa'da bulunan bu yapı, 3-10 yaşındaki çocukların beklentileri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu yapının içerisinde 15 farklı oyun alanı bulunur. Çocuk, bu oyun alanları içinden istediğine girebilir. Logoland'e yanında çocuk olmadan büyüklerin girmesi yasaktır.

Sea Life Akvaryum

Yine Bayrampaşa'da bulunan bu akvaryum, çocukların su altı yaşamı ve deniz canlıları ile ilgili bilgi edinmesini sağlar. Akvaryumda 9 farklı tematik alan bulunur.

Rahmi Koç Müzesi

Hasköy'de bulunan bu müzede ağırlıklı olarak klasik arabalar bulunur. Bunun yanında çocuğunuzla birlikte nostaljik Fenerbahçe vapurunu da gezebilirsiniz. Hafta sonları yapılan interaktif etkinlikleri de güzel bir anı olarak değerlendirebilirsiniz.

Miniatürk

Sütlüce'de bulunan bu yapı bir açık hava müzesi niteliğindedir. İçerisinde 120'den fazla minyatür eser görebilirsiniz. Antik Çağ'dan günümüze kadar uzanan minyatür eserleri burada görebilirsiniz.

Uçurtma Müzesi

Üsküdar'da bulunan uçurtma müzesi de çocukların ilgisini çeken yerlerden biridir. Burası, Türkiye'de bulunan ilk ve tek uçurtma müzesi olma özelliği de taşır. Gitmeden önce müzeyi arayıp randevu alırsanız müzeyi interaktif bir gösteri eşliğinde gezebilirsiniz.

Vialand

Türkiye'nin ilk tema parkı olan Vialand, her yaş grubuna hitap eden bir yapıdır. Burada bulunduğunuz süre içerisinde Vikingler'den Sünger Bob'a kadar birçok macerayı keşfedebilirsiniz.

İstanbul'da Ailecek Gezilecek Yerler

İstanbul'da ailenizle gezebileceğiniz çok özel alanlar vardır. Bu kapsamda aşağıdaki alanları gezi programınıza dahil edebilirsiniz.

Korsan Adası

Tuzla'da bulunan Korsan Adası'nın içinde 28 farklı eğlence ünitesi bulunur. Parktaki birçok alanda farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu alanda Red Fire ve Roller Coaster deneyimi yaşamayı düşünebilirsiniz.

Kelebek Çiftliği

Beykoz'da bulunan Kelebek Çiftliği, Türkiye'de ilk olma özelliği de taşır. Bu çiftlikte bir kelebeğin yaşam döngüsünü yakından görebilirsiniz. Gezi esnasında çocuğun doğa ile olan bağlarının güçlendiğine şahit olacaksınız. Ayrıca muhteşem doğanın da tadını çıkarabilirsiniz.