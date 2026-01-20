İstanbul’da damacana suya zam geldi! Tarih belli oldu, yüzde 25 daha pahalı satılacak

İstanbullunun hayatını ucuzlatma ve kolaylaştırma vaadinde bulunan CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni yılda vatandaşın cebini zorlayacak bir zam daha yaptı. İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerinde yüzde 25'e varan oranda artışa gitti. 2022 yılında 35 TL olan 19 litre damacana su 150 TL'ye yükseldi.
FARKLI DAMACANAYA 170 TL
Diğer markalara ait 19 litrelik iadeli damacanalar ise değişim bedeli dahil 140 TL'den 170 TL'ye çıkarıldı.
KULLAN AT DAMACANA 240 TL
19 litrelik iadesiz (kullan-at) damacananın satış bedeli de 210 TL'den 240 TL'ye yükseldi.
ZAM İÇİN SON TARİH 1 ŞUBAT
Zam için son tarih ise 1 Şubat olarak açıklandı. Şirketin mobil uygulaması üzerinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni fiyat tarifemiz 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar tüm siparişler mevcut (eski) fiyatlar üzerinden karşılanmaya devam edecektir."
Yıllara göre İstanbul'da ortalama Hamidiye A.Ş. su fiyatları
DİĞER MARKALARA ZAMMI TETİKLEYECEK
Kamu iştiraki olan Hamidiye'nin yaptığı yüzde 25'lik zam diğer özel su markalarında da artışı tetiklemesi bekleniyor. Büyük markaların 19 litre damacana su fiyatının 160–180 TL bandından 190–220 TL'ye yükseltmesi bekleniyor. Orta segment su markalarının 170-195 TL'ye, yerel markaların ise fiyatlarını 150-175 TL bandına çıkaracağı tahmin ediliyor.