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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:38

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi.

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transfer ilişkisi bulunduğu belirlenen kişiler tek tek tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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