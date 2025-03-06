İstanbul’da DEAŞ operasyonu:14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleri ve bu bölgelerde yer alan şahıslarla irtibatlı oldukları değerlendirilen yabancı terörist savaşcı olan 20 şüpheli tespit edildi.

14 GÖZALTI

Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve bu açıdan tehdit oluşturan şüphelilere yönelik İstanbul'da operasyonu düzenlendi. 9 ilçe ve 18 ayrı adreste düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devan ediyor.