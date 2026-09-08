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Giriş Tarihi: 8.09.2026 10:14

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ ve bağlantılı terör örgütleriyle para transferi yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçuna ilişkin çalışma başlattı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince 8 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
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