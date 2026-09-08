İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince 8 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör