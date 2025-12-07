İstanbul’da dehşet veren şüpheli ölüm

Beylikdüzü'nde uzun süredir kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki Cengiz Yalçın dairesinde elleri koli bandı ile bağlanmış, iple asılı vaziyette ölü bulundu. Marmara Mahallesi'ndeki sitede yaşanan olayda Cengiz Yalçın'dan haber alamayan ailesi yaşadığı daireye gitti. Kapıyı çalan yakınları yanıt alamayınca çilingirle daireye girdi. Cengiz Yalçın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı halde bulundu. Savcılık ve olay yeri ekipleri incelemelerini tamamlarken dairedeki doğalgazın açık bırakıldığını tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.