İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı ile uyanarak korku yaşadı. Sosyal medya paylaşımları üzerine, araştırmalar hız kazandı. Yaşanan bu sarsıntının ardından akıllara "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gelirken, vatandaşlar resmi kaynaklardan gelecek bilgileri sabırsızlıkla bekliyor.