Marmara’da dev çekirge alarmı! Sürüler halinde geldiler: İstanbul’dan sonra o şehri de sardılar!

KOMŞU ÜLKEYE GÖÇ BAŞLADI

Öte yandan göç güzergahında bulunan Yunanistan'da da benzer bir durum yaşanıyor. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, Dedeağaç ile Gümülcine arasındaki Kozlukebir ve Şapçı bölgelerinde çekirge yoğunluğuna karşı ilaçlama ve mücadele çalışmaları sürdürülüyor.