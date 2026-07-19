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Marmara'da dev çekirge alarmı! Sürüler halinde geldiler: İstanbul'dan sonra o şehri de sardılar!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:32
Marmara'da dev çekirge alarmı! Sürüler halinde geldiler: İstanbul'dan sonra o şehri de sardılar!
Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan çekirge sürülerinin Marmara Bölgesi'ndeki hareketliliği devam ediyor. İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Çekirgelerin göçü devam ederken o şehirde de görüldü. İşte detaylar…
Balkanlar'dan yurda giriş yapan dev çekirgeler, Edirne'nin ardından İstanbul'da da görüntülendi. Özellikle Trakya bölgesi, İstanbul'un batı ilçeleri ve Kocaeli'nde görülen çekirgeler, tedirginliğe neden oldu.
DOĞU KESİMLERE DOĞRU İLERLİYOR
Gelen görüntüler, çekirge hareketliliğinin Marmara'nın doğu kesimlerine doğru ilerlediğini gösterdi.
KOMŞU ÜLKEYE GÖÇ BAŞLADI
Öte yandan göç güzergahında bulunan Yunanistan'da da benzer bir durum yaşanıyor. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, Dedeağaç ile Gümülcine arasındaki Kozlukebir ve Şapçı bölgelerinde çekirge yoğunluğuna karşı ilaçlama ve mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
PENCERELERE DİKKAT!
Çekirgelerin özellikle akşam saatlerinde evlerin balkonlarına, pencere kenarlarına ve bahçelerine konduğu belirtiliyor. Sosyal medyada da çok sayıda görüntü paylaşılıyor.