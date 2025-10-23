İstanbul'da dev operasyon! 2.5 tonluk suçüstü

Uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu çeteleri ile mücadelesini seri ve kararlı operasyonlarla devam ettiren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'nde bir TIR'a yönelik operasyon düzenledi.

Araçta özel eğitimli ve hassas burunlu narkotik dedektör köpeğiyle detaylı bir şekilde arama yapıldı ve 12 paket halinde toplamda 24 kilogram AM-2201 adlı sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Araçtaki uyuşturucu paketlerinin arasında iki adet ruhsatsız tabanca da bulundu.

İki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satıcılarının, el konulan sentetik uyuşturucu ham maddelerini peçetelere emdirerek çoğaltmayı ve sentetik uyuşturucu Bonzai halinde İstanbul genelinde özellikle gençlere satarak piyasaya sürmeyi planladıkları ifade edildi.

Operasyonla birlikte toplam 2.5 ton sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi imal edilerek İstanbul genelinde piyasaya sürülmesinin önüne geçildiği ifade edildi.