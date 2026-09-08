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Giriş Tarihi: 8.09.2026 10:23

İstanbul'da dev operasyon: 3 farklı suç örgütüne darbe! 21 gözaltı

İstanbul’da 5 ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. 6 saldırıya karıştıkları tespit edilen 3 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
İstanbul’da dev operasyon: 3 farklı suç örgütüne darbe! 21 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 farklı suç örgütünün eylemlerine yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik meydana gelen olaylar incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İstanbul'da dev operasyon: 3 farklı suç örgütüne darbe! 21 gözaltı
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