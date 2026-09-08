İstanbul’da dev operasyon: 3 farklı suç örgütüne darbe! 21 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik meydana gelen olaylar incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.