İstanbul’da dev operasyon: 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışından ülkemize giriş yapan ve yine ülkemiz sınırlarından çıkacağı belirlenen bir TIR'a baskın yaptı. Araç Silivri'de durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda; TIR'ın dorse kısmında "Zula" olarak adlandırılan gizli bölmede paketler halinde yaklaşık 130 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği TIR'ın dorsesinde incelemeler yaparak operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Selami Yıldız yaptığı açıklamada 203 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek "İstanbul'da uyuşturucuya asla müsaade etmiyoruz. Gençliğimizi ve geleceğimizi asla çaldırmayacağız. Bizim en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör